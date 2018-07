Da qualche giorno la Sampdoria, alle prese con le vicende legate a Obiang e Defrel, sta gestendo anche un'altra tratttativa molto impegnativa. E' quella che potrebbe portare a Genova Marko Pjaca dalla Juventus. Inizialmente l'irruzione doriana sul calciatore sembrava aver scalzato la Fiorentina, ma successivamente la squadra blucerchiata pareva essersi allontanata dal giocatore.



In realtà secondo Sky Sport la Samp non avrebbe ancora mollato la pista Pjaca, per cui c'era già stato un contatto in passato con il club bianconero. Il croato ha in mano la proposta doriana e quella della Fiorentina, e starebbe valutando la scelta migliore per la prossima stagione.