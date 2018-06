Non appena si è diffusa la voce della rottura tra la Sampdoria e Emiliano Viviano, sulle scrivanie di Corte Lambruschini sono arrivate offerte praticamente da ogni dove. "Solo ieri mi avranno offerto una decina di portiere" ha commentato il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti parlando a Il Secolo XIX. Ed è una cifra realistica, segno che il domino di mercato per quanto riguarda il ruolo è pronto a scatenarsi.



A Ferrero sono stati proposti ad esempio Audero della Juventus, Micai del Bari e pure l'interista Radu, che i nerazzurri stanno cercando di vendere per iniziare a racimolare le famose plusvalenze. La Samp dal canto suo ha le idee piuttosto chiare: il preferito per la porta è Skorupski, protagonista dell'unico incontro arrivato sino a questo momento. Il Doria ha visto la Roma, ha richiesto informazioni sul portiere, e dopo aver ricevuto la risposta giallorossa (10 milioni per l'ex Empoli) si è messa in attesa di eventuali sviluppi.



Se la situazione non dovesse sbloccarsi, la dirigenza genovese potrebbe virare su altri profili, ad esempio quello più economico di Sportiello - che la Fiorentina non riscatterà dall'Atalanta per 5,5 milioni - o su Andrea Consigli del Sassuolo.