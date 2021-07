E' notizia recente quella relativa al mancato proseguimento del rapporto tra la Fiorentina e Franck Ribery. Il francese da oggi 1 luglio infatti è svincolato, e di conseguenza libero di firmare per qualsiasi squadra. Ribery non può tornare in Bundesliga, non sembra intenzionato a rientrare in patria e pare voglia continuare la sua avventura in Serie A. Per questo motivo, il fantasista sarebbe stato proposto alla Sampdoria.



Secondo Il Secolo XIX il suo agente Davide Lippi lo avrebbe offerto a Ferrero, sempre molto sensibile ai nomi ad effetto. Il suo possibile arrivo in blucerchiato, però, pare molto molto complicato e subordinato a svariate condizioni. Il primo ostacolo, forse il più grande, è legato ovviamente al salario.



L'eventuale approdo a Genova sarebbe subordinato ad una drastica riduzione dell'ingaggio, perché l'ex Bayern alla Fiorentina percepiva uno stipendio da quattro milioni di euro, fantascienza per i blucerchiati. Ribery ha il vantaggio di beneficiare della fiscalità agevolata, ma dovrebbe comunque tagliare almeno i 2/3 del suo stipendio per poter rientrare nei parametri economici della Samp.