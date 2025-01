Sampdoria, oggi arriva Beruatto. Inzaghi lo avrebbe voluto a Pisa

NurPhoto via Getty Images

Il primo colpo in entrata dellain questo mercato invernale sarà Pietro, terzino sinistro classe 1998 di proprietà del. Il figlio d'arte (suo padre è stato allenatore importante nelle giovanili blucerchiate) era atteso già ieri, ma l'operazione ha avuto un ritardo che però non dovrebbe nascondere alcun problema. Il calciatore verrà annunciato oggi, anche se da Pisa sono convinti che di fatto abbia lasciato la squadra, quantomeno mentalmente, già da qualche giorno.Beruatto ha rimosso dai suoi profili social i riferimenti al club nerazzurro. Il ragazzo sotto alla Torre ha lasciato il segno, con 119 presenze in tre stagioni. Quest'anno era scivolato nelle gerarchie dietro ad Angori, ma secondo Il Secolo XIX mister Inzaghie avrebbe gradito la possibilità di averlo ancora a disposizione, ma ha rispettato la volontà del giocatore di lasciare l'Arena Garibaldi.

A proposito, questa scelta starebbe facendo parlare a Pisa. La tifoseria e i social, in particolare, si stanno chiedendo per quale motivo Beruatto abbia deciso di lasciare il club toscano, lanciato verso la promozione e in lotta per la Serie A, per accasarsi allaEvidentemente, le argomentazioni usate dal ds Accardi si sono rivelate particolarmente convincenti. La formula del trasferimento sarà quella del(che potrebbe diventare obbligo in caso di determinate circostanze) a 1,5 milioni.