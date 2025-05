Sampdoria, oggi Assemblea di B: tra playout e l'ipotesi allargamento che non piace a Figc e Lega, il punto

Mondadori Portfolio via Getty Images

La stagione sul campo è finita, ma quella nelle aule istituzionali è ancora in pieno svolgimento. Oggi a Milano è in programmaun appuntamento chiave che, pur senza avere i playout ufficialmente all’ordine del giorno, potrebbe aprire uno spazio di confronto decisivo sul tema. Lasarà presente con il presidente Matteo Manfredi, l’amministratore delegato Fiorella e l’avvocato De Gennaro, pronti a seguire da vicino ogni possibile sviluppo.La questione è legata al procedimento in corso che coinvolge un altro club, il Brescia, e che potrebbe rimettere in discussione la classifica finale. La Sampdoria, retrocessa aritmeticamente, si è già mossa sul piano legale: assistita dagli avvocati De Gennaro e Romei, è pronta ae a presentare una memoria per far valere le proprie ragioni nel caso la situazione evolva. Le ipotesi sulle date del playout restano in sospeso e dipenderanno dall’esito dei procedimenti. Due gli scenari sul tavolo. Il primo, meno probabile, prevede l’andata tra il 12 e il 13 giugno e il ritorno tra il 18 e il 19. Più verosimilmente, però, si andrà a ridosso della fine del mese:Una scelta che tiene conto anche della finestra FIFA già aperta dall’1 al 10 giugno, che complica la convocazione di alcuni giocatori. Per il momento, FIGC e Lega Serie B hanno ribadito la loro contrarietà alla possibilità di allargare la B a 22 squadre.

Parallelamente, altre società osservano con attenzione.contestando l’assenza di sanzioni al Brescia a febbraio, fatto che – secondo la loro lettura – avrebbe influenzato la griglia finale. Nei giorni scorsi si è anche parlato di una clamorosa ripetizione del playout Salernitana-Frosinone, con un possibile ripescaggio della squadra sconfitta, ma l’idea è stata subito accantonata. Nel frattempo, il Collegio di Garanzia del CONI ha già. Il motivo? Mancano i presupposti per intervenire in questa fase. Il collegio ha chiarito che prima di ogni altra decisione è necessario attendere un eventuale provvedimento sanzionatorio nei confronti del Brescia. Solo dopo sarà possibile discutere l’assetto definitivo del campionato. La prossima udienza è già fissata per il 10 giugno.