Oggi andrà in scena il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria, con alcune tematiche importanti da discutere. L'incontro, previsto alle 10.30, non avrà però colpi di scena: l'ordine del giorno è già prestabilito, e comprende punti salienti del futuro blucerchiato, con l’approvazione della trimestrale al 31 marzo da depositare in Covisoc entro il 31 maggio.



Un altro aspetto importante, fa sapere La Repubblica, è la scadenza di fine giugno. Entro tale data bisognerà fornire all’organismo di controllo la prova del pagamento degli stipendi, ma il problema per Corte Lambruschini non sussiste: il Doria ha già provveduto a liquidare le mensilità sino a maggio già la scorsa settimana, i conti sono in regola e non c'è alcune pericolo riguardante la non iscrizione al prossimo campionato.