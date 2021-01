Giornate intense per Massimo Ferrero, impegnato sul mercato con la Sampdoria, in attesa di far quadrare i conti, ma pure su altre partite. Una, importante, si gioca a Roma e coinvolge due sue aziende, Farvem e Eleven Finance, su cui pende istanza di fallimento.



Oggi infatti è atteso il confronto tra Stefano Cardinali, giudice delegato​, e i rappresentanti del Viperetta e della sua famiglia, ossia gli advisors Vidal e Ponti. L'appuntamento era previsto ieri, ma è slittato di un giorno a causa del fitto calendario dei giudici. Domani poi la Sampdoria, insieme con le altre società, sarà coinvolta in un'importante partita che prevede l'esame delle offerte per i diritti televisivi del prossimo triennio. Si capirà inoltre chi sarà il sesto e ultimo componente della Media Company, società che si occuperà dei diritti tv. Al ballottaggio ci sono Carnevali e proprio Vidal.