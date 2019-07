Massimo Ferrero ha presentato il bando per acquistare il Palermo. Il presidente della Sampdoria, da tempo interessato all'acquisto della società rosanero, figura nell'elenco di possibili acquirenti per il club, nonostante alcuni aspetti lascino la sua candidatura più indietro rispetto ad altre, ad esempio quella di Mirri-Sagramola appoggiati dall'imprenditore italo-americano Di Piazza.



Le nuove dichiarazioni d'amore rilasciate dal Viperetta nei confronti del club siciliano logicamente hanno suscitato un po' di malcontento nei tifosi doriani, mentre una grossa fetta di pubblico (in particolare la tifoseria organizzata) sembra intenzionata a proseguire la sua contestazione nei confronti del numero uno di Corte Lambruschini.



Anche per questo motivo c'è abbastanza curiosità per capire come verrà accolto oggi Ferrero a Ponte di Legno. Il presidente doriano è infatti atteso per l'amichevole tra la Sampdoria e la Pro Patria, in programma alle 17.30 nella sede del ritiro doriano. In teoria, essendo una giornata infrasettimanale, dovrebbe esserci poca affluenza di pubblico, e ciò potrebbe andare a vantaggio dell'imprenditore romano. In seguito alla gara Ferrero si intratterrà con Osti e presumibilmente Di Francesco per fare il punto sul mercato e tutte le questioni legate a casa Samp. Non ci sarà invece l'avvocato Romei, impegnato in Lega.