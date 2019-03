La Sampdoria si gode il successo sul Sassuolo, e lo farà con un giorno di riposo 'extra'. La dirigenza blucerchiata, invece, non si ferma. Oggi il presidente Massimo Ferrero e il vicepresidente vicario Antonio Romei sono infatti attesi da alcuni impegni istituzionali a Milano, dove parteciperanno ad alcune riunioni.



Prima il numero uno e il numero due del Doria parteciperanno all'assemblea di Lega per trattare alcuni argomenti chiave, ad esempio quelli legati ai diritti audiovisivi e marketing, due argomenti a cui Ferrero e Romei sono particolarmente sensibili. Appuntamento in mattinata in Via Rosellini 4. Poi il Viperetta e l'avvocato dopo pranzo raggiungeranno la sede di Sky a Rogoredo, per discutere sempre insieme alla Lega Calcio e ad altri protagonisti del calcio italiano in merito alla situazione attuale del mondo pallonaro.