Con la situazione Ranieri ancora in bilico, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero deve affrontare anche un altro aspetto relativo ai contratti di alcuni pezzi importanti all'interno dell'organigramma blucerchiato, ossia il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini.



Le dichiarazioni rilasciate ieri dal Viperetta non hanno chiarito la situazione, anzi, tutt'altro. Per il momento infatti non sarebbe stato deciso ancora nulla. Ferrero vuole confrontarsi con entrambi i dipendenti per capire se c'è condivisione su persone, competenze, i vari ruoli, le responsabilità e i programmi per il futuro. Secondo Il Secolo XIX il primo faccia a faccia sarebbe in programma proprio oggi.