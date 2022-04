Oggi, a Roma, è in programma una tappa formale eppure importante per il futuro della Sampdoria. A partire dalle 9.30 infatti verrà discusso e approvato il bilancio della Sampdoria, ormai pubblico da più di una settimana, per essere approvato sempre oggi dall’assemblea degli azionisti.



Saranno presenti il vicepresidente Antonio Romei e i componenti del CdA, Alberto Bosco e Gianni Panconi oltre a Gianluca Vidal, proprietario legale della Sampdoria a seguito dell’inserimento della stessa nel Trust Rosan, e Massimo Ienca, amministratore unico di Sport e Spettacolo Holding. E' rimasto invece a Genova il presidente Marco Lanna. Il bilancio di Corte Lambruschini per il 2021, gestito interamente dall'ex presidente Ferrero, segna un rosso di 24,4 milioni di euro, dopo i 14,7 del 2020.