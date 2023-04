Oggi la Sampdoria, e in particolare il suo CdA, saranno attesi da un incontro importante. A Roma i consiglieri Antonio Romei e Gianni Panconi infatti dovrebbero incontrare, insieme all'avvocato Bissocoli che si sta occupando della composizione negoziata, gli uffici legali della Figc. Sul piatto c'è la proposta di Alessandro Barnaba di salvare soltanto il ramo sportivo del club. Il finanziere comunque non sarà presente all'incontro.



Secondo La Repubblica in merito al piano di Barnaba di salvaguardare soltanto la 'good company' mantenendo il titolo sportivo filtrerebbero sensazioni positive da parte della Figc. Lo stesso uomo d'affari avrebbe fatto sapere al Consiglio di aver ricevuto rassicurazioni in merito, ma i membri del board hanno bisogno di pareri ufficiali.