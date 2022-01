La Sampdoria, alla caccia di un attaccante, deve sciogliere le sue perplessità su Fabio Borini. Il centravanti ex Milan è un obiettivo concreto blucerchiato, e ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in blucerchiato.



Oggi secondo Alfredo Pedullà sarebbe in programma un nuovo contatto con il Karagumruk, club turco proprietario del cartellino, con l’obiettivo di provare a chiudere l’affare. Le parti dovranno trovare l’intesa sulla formula, Borini ha un contratto sino al 2023.