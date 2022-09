Il futuro di Marco Giampaolo alla Sampdoria resta sempre nebuloso e complesso da decifrare. Ieri è stata una giornata di riflessioni e di confronti in seno alla società blucerchiata, mentre questa mattina a Corte Lambruschini è in programma un CdA focalizzato sulla trimestrale di bilancio e, inevitabilmente, anche sull’argomento allenatore.



Secondo Il Secolo XIX saranno presenti il presidente Lanna, oltre a Romei, Bosco e Panconi insieme al responsabile delle aree tecniche Carlo Osti e il responsabile dello scouting Mattia Baldini. Assente Faggiano. Ovviamente, sarà dirimente la questione bilancio sul futuro di Giampaolo (per questo motivo verrà coinvolto anche il presidente del collegio sindacale Marcello Pollio). Bisogna capire, in caso di cambio, quanto poter investire nel nuovo allenatore.



La sensazione è che l’aspetto economico sarà dirimente. I nomi per la successione restano quelli di Daniele De Rossi, Claudio Ranieri, Dejan Stankovic (accostato anche all'Inter in caso di addio di Inzaghi) più un possibile ritorno di D’Aversa, ancora sotto contratto. Spunta, come spesso accade, anche la voce che conduce a Beppe Iachini.