Oggi la Sampdoria spera di ricevere almeno una buona notizia per quanto riguarda la partita con la Salernitana. Il club blucerchiato, infatti, ha presentato ricorso per la squalifica rimediata da Adrien Silva dopo l'espulsione con il Torino.



Al centrocampista portoghese erano state comminate due giornate per il rosso ricevuto contro i granata. La decisione verrà presa oggi, il Doria si augura uno 'sconto' anche perché, considerando i giorni già trascorsi, Silva resterebbe lontano dal campo per ben ventisette giorni. In caso la squalifica venisse confermata, in un centrocampo già corto numericamente, il numero cinque tornerebbe a disposizione soltanto il 27 novembre, al Ferraris contro il Verona.