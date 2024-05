Sono giornate impegnative a livello societario per la, alle prese con la questione Ferrero da sciogliere, con l'organigramma societario da definire per la prossima stagione e con alcune scelte tecniche da prendere. L'epicentro del club blucerchiato, in questo momento, è individuabile a Milano dove ieri sono andati avanti i confronti tra gli studi legali che si stanno occupando dell'accordo tra Ferrero, Vidal e Manferdi. Gli avvocati della proprietà doriana stanno 'fronteggiando' quellio della Sport Spettacolo Holding, la ex controllante della Samp riconducibile a Gianluca, trustee e commercialista di Ferrero. Il Viperetta ha già firmato la sua parte di accordi, gli ultimi ostacoli - non di natura economica - sarebbero dipendenti proprio alla volontà di Vidal.

Sempre ieri, e sempre a Milano, Manfredi ha visto il ds doriano Andrea, dopo che il dirigente insieme al responsabile scouting Giani aveva incontrato Pirlo a Bogliasco, per un summit di mercato. Mancini ha riportato a Manfredi le sensazioni post incontro. Adesso, scrive Il Secolo XIX, è atteso ilI due sino ad oggi non si sarebbero ancora visti.