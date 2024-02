Sampdoria, oggi risonanza per Esposito

Tra le situazioni che preoccupano di più i tifosi della Sampdoria c'è la questione infortuni, specialmente quando i problemi toccano a quei giocatori capaci di fare la differenza per la squadra di Andrea Pirlo. Tra essi rientra senza ombra di dubbio Sebastiano Esposito, attaccante classe 2000 grande protagonista in questa stagione della squadra blucerchiata. La punta scuola Inter è mancata alla Samp per un mese, a gennaio, e la sua assenza ha comportato grosse difficoltà per la formazione doriana. Per questo motivo tutto il mondo doriano trattiene il fiato da sabato, dopo averlo visto uscire acciaccato dalla sfida con il Pisa.



Proprio oggi Esposito si sottoporrà ad una risonanza per indagare sul fastidio al quadricipite della coscia destra avvertito durante la trasferta in Toscana. Oltretutto, si tratta dello stesso muscolo dell'infortunio di inizio gennaio, in caso di problema si tratterebbe di un'altra recidiva.Già prima di giocare il ragazzo non era al meglio: con il Pisa è infatti sceso in campo con una vistosa fasciatura proprio alla coscia destra.



Secondo Il Secolo XIX, la società si definisce abbastanza tranquilla, ritiene non si tratti di un problema grave. Ieri oltretutto Esposito ha postato una foto nelle sue storie di Instagram della partita di sabato, accompagnata dall'emoticon triste. I tifosi blucerchiati si sono chiesti se si riferisca alla sconfitta, o all'infortunio.