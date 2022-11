Sono giornate impegnative per il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria: oggi, ad esempio, in programma in mattinata nella sede di Corte Lambruschini c'è una seduta ordinaria del Consiglio. Nel menù il punto forte sarà l'approvazione della trimestrale di bilancio, con scadenza 30 settembre.



Ovviamente il presidente Lanna con i consiglieri Romei, Panconi e Bosco parlerà anche della cessione. Secondo Il Secolo XIX i contatti con Lazard, l'advisor scelto per le trattative, sarebbero costanti. Il CdA spera di avere una risposta entro il 14 dicembre, quando ci sarà l'assemblea dei soci, cruciale per il destino doriano.