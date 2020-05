Già oggi il 'Mugnaini' aprirà le sue porte per i giocatori della Sampdoria. Nessuna attività sul campo, però, quelle cominceranno domani. I calciatori invece oggi si sottoporranno a scrupolose visite mediche, necessarie per verificare lo stato di forma post Covid. Poi, una volta terminati gli esami, chi vorrà potrà riprendere l'attività ​atletica, previa prenotazione sulla chat di squadra. Andranno però rispettate stringenti norme igieniche.



Innanzitutto i calciatori potranno soltanto correre in campo, tre su ogni prato: considerando i due campi di Bogliasco, tre aggiungendo il sintetico del Mugnaini, fanno 6-9 giocatori alla volta. Ogni terreno verrà diviso su tre striscie, e i blucerchiati potranno allenarsi senza pallone, con attrezzatura portata da casa. Inoltre, Quagliarella e compagni non potranno farsi la doccia, e dovranno utilizzare sempre la mascherina, che potrà essere tolta soltanto in campo. Logicamente vietati, fa sapere Il Secolo XIX, sputi, toccare la bandierina, strette di mano e logicamente anche passarsi le bottigliette d'acqua.