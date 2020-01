L'addio di Emilianoallapare ormai soltanto questione di tempo: l'esterno argentino arrivato in estate dallodifficilmente verrà riscattato dai blucerchiati, che anzi potrebbero interrompere anticipatamente la sua avventura a Genova, per la verità piuttosto negativa sino a questo punto della stagione. Sino a poco tempo fa sembrava che la formazione di San Pietroburgo non avesse intenzione di riaccogliere l'attaccante , su cui pendeva l'obbligo di riscatto che diventerà obbligatorio soltanto dopo un certo numero di presenze, ora però la situazione sarebbe cambiata.Stando a Sampnews24.com lo Zenit potrebbe riprendere Rigoni, ma soltanto in caso dovesse concretizzarsi la cessione di un altro calciatore, ossia Sebastian. La vecchia conoscenza della Sampdoria - trattato a lungo dagli uomini mercato di Corte Lambruschini - è richiesto dalla MLS, e in particolare daldi David Beckham. La società americana avrebbe messo sul piatto una ricca offerta per l'argentino scuola River, e ciò libererebbe uno slot proprio per Rigoni, che farebbe così ritorno in Russia a soli 6 mesi di distanza.