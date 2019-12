Da più parti ormai viene dato per scontato il rientro anticipato di Emiliano Rigoni allo Zenit. L'esperienza dell'attaccante argentino alla Sampdoria non è stata decisamente positiva, e il club blucerchiato pare intenzionato a rispedire in Russia il calciatore, uscito dalle rotazioni prima di Di Francesco e poi di Ranieri. Il ritorno di Rigoni allo Zenit, però, non sembra così facile alla prova dei fatti.



Sussistono infatti parecchi ostacoli a questo scenario. Il primo è rappresentato dalla volontà dello Zenit ​che spera sempre nel pagamento dei 10 milioni per il riscatto, che diventerà obbligatorio alla decima presenza. Ovviamente la Samp non è intenzionata a lasciar accadere questa eventualità, e ciò potrebbe causare una situazione potenzialmente delicata da gestire. La squadra di San Pietroburgo comunque non vuole riprendere a cuor leggero il giocatore, specialmente dopo quanto fatto un anno fa con l'Atalanta.



Inoltre, l'eliminazione dello Zenit dalle Coppe non giustificherebbe neppure un eventuale allargamento della rosa con l'innesto di un altro calciatore in attacco. Secondo Il Secolo XIX poi la Samp getterebbe al vento il mezzo milione già speso per il prestito oneroso dell'esterno offensivo classe 1993.