Impazzano le voci e le indiscrezioni sulla possibile cessione della Sampdoria. Addirittura a Genova, sponda blucerchiata, inizia già ad essere delineato da alcune indiscrezioni riconducibili al gruppo Di Silvio il possibile, futuro nuovo organigramma blucerchiato. Il progetto prevedrebbe un gran numero di blucerchiati dello scudetto nel board doriano.



L'operazione 'Sampd'oro' coinvolgerebbe non solo Gianluca Vialli e Ivano Bonetti: i due starebbero lavorando per portare numerosi compagni a Genova, a partire da Marco Branca e, a sorpresa, Toninho Cerezo, che avrebbe già dato la sua disponibilità. Gianni Invernizzi lavora già per la Sampdoria, e resterebbe, nel frattempo si starebbe cercando di convincere anche Attilio Lombardo a lasciare la Nazionale per raggiungere Genova. Il punto discriminante, però, prima di tutti questi sogni resta sempre quello dei soldi, attesi sul conto. Vidal pare abbia avuto garanzie dall'advisor Banca Lazard, garante della credibilità della trattativa.