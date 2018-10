Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato a Sky Sport dell'avvio di stagione dei blucerchiati: "Il progetto di Ferrero è partito tra lo scetticismo di tutti, anche sul nuovo centro sportivo che sta nascendo. Lui ci ha creduto, ha combattuto ed è arrivato a un risultato incredibile: avremo un nuovo centro bello e importante. Audero? Sta facendo un ottimo campionato, è alla prima stagione in Serie A, una stagione impegnativa per lui, ma sta facendo bene. Ci siederemo a un tavolo con la Juventus per parlare del suo futuro. Skriniar e Romagnoli? Sono due difensori fortissimi, con caratteristiche diverse. Alessio è cresciuto nella Roma, è nato nel calcio italiano, mentre Milan si è adattato in modo eccezionale, dopo sei mesi parlava benissimo italiano e conosceva gli schemi di Giampaolo. Non è facile, per farlo serve un'attenzione superiore alla media e solo uno intelligente come lui può farlo. Uno destro e l'altro mancino, li vedrei anche bene insieme".