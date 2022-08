Carlo Osti, responsabile dell'area tecnica della Sampdoria, ha commentato in maniera molto dura la sconfitta subita 4-0. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Giampaolo ha fotografato la partita, questa era una gara che sarebbe dovuta essere sul nostro livello, rappresentava una cartina al tornasole importante. Purtroppo abbiamo sbagliato tutti, siamo stati umiliati sul campo, la Salernitana ha dominato. Dobbiamo fare una riflessione sulla gara, ci eravamo illusi dopo un inizio meno brutto del previsto. Ora giocheremo con Lazio e Hellas Verona, dobbiamo continuare a testa bassa, per la Sampdoria sarà un campionato difficile. Prendere quattro gol della Salernitana ci dovrà far pensare moltissimo".



SUL MERCATO - "Sapevamo che avremmo dovuto fare un certo tipo di mercato, la nostra fortuna è stata aver dato la possibilità a Giampaolo di fare un ritiro, le conoscenze trasmesse spero che possano fare la differenza. Vuole fare un certo tipo di calcio, noi speriamo di riuscirlo ad accontentare sul mercato".



WINKS - "Abbiamo un accordo con il Tottenham, stiamo definendo gli ultimi dettagli con gli agenti, speriamo di concludere il prima possibile".