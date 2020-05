La due giorni genovese di Massimo Ferrero ha prodotto i primi esiti sotto il profilo dirigenziale. La novità rispetto a ieri è che il patron della Sampdoria ha sostanzialmente confermato il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti e il responsabile dello scouting della prima squadra Riccardo Pecini. A breve i due dirigenti firmeranno il nuovo accordo, che li legherà al Doria sino a giugno 2021, ma dovrebbe essere prevista anche un’opzione sul secondo anno.



Ferrero secondo Il Secolo XIX si dichiarava da tempo certo di queste riconferme, considerando anche la sintonia tra l’area tecnica e il numero uno di Corte Lambruschini. Mancava il faccia a faccia per definire programmi e mosse future, e il summit è andato in scena ieri: dopo aver assistito all’allenamento il terzetto composto da Ferrero, Osti e Pecini è andato a pranzo vicino a Bogliasco, per definire ulteriormente mosse e obiettivi del futuro.