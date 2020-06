Avanti insieme ancora per la prossima stagione. La Sampdoria e il suo direttore sportivo Carlo Osti hanno prolungato il loro accordo, in scadenza a giugno. Stessa sorte anche per il responsabile scouting della prima squadra, Riccardo Pecini. La notizia, già circolata durante le ultime settimane, adesso è stata anche ratificata.



Il Secolo XIX fa sapere che nei giorni scorsi sono state apposte le firme sui contratti, che adesso avranno scadenza a giugno 2021. I nuovi accordi sono anche stati depositati in Lega, per certificare il tutto e permettere a Osti e Pecini di mettersi già al lavoro per il futuro.