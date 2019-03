Non solo Marconel mirino della Roma. Nell'ottica della rivoluzione che ha portato all'esonero dell'allenatore Di Francesco e all'addio del ds Monchi, viene ipotizzato un forte interessamento giallorosso per l'attuale Responsabile dell'Area Tecnica della Sampdoria Walter. Il dirigente nella Capitale è di casa, ha un contratto con i blucerchiati soltanto sino al termine della stagione e per questo motivo farebbe particolarmente gola al club di Pallotta.Sabatini poi secondo le indiscrezioni che circolano a Roma potrebbe rivelarsi la chiave di volta utile per portare a Trigoria anche l'attuale direttore sportivo della Samp Carlo, suo storico amico e collaboratore. Osti però ormai è al Doria da oltre sei anni, a Genova sta benone e gode di grande fiducia da parte dei piani alti di Corte Lambruschini, oltre che di buoni margini di manovra e autonomia.quindi per un'ulteriore stagione in blucerchiato. Osti tra l'altro viene accostato anche al Bologna, sia singolarmente che in tandem proprio con Sabatini. L'accoppiata Osti-Sabatini si dice che potrebbe portare a Roma anche l'allenatore blucerchiato Marco Giampaolo, completando il terzetto di ex blucerchiati nella Capitale. A precisa domanda, Ferrero ha sempre negato tutto , ribadendo la sua volontà di trattenere a Genova tutto il terzetto. Esiste comunque untra presidente ed allenatore, che consentirebbe a Giampaolo di liberarsi in caso di chiamata di una grande squadra. Su tutta la situazione aleggia comunque anche l'eventualità di una cessione societaria. Se dovesse concretizzarsi, i dirigenti e il tecnico dovrebbero prima capire i programmi della nuova proprietà, ed eventualmente rimodellare i loro piani in base alle novità doriane.