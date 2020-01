Missione di mercato per la Sampdoria, che in questo inizio gennaio cerca una punta e un difensore. Se per la retroguardia il nome più gettonato in questo momento è quello di Kjaer, per quanto riguarda l'attacco sono parecchie le suggestioni di mercato. Ieri ad esempio il direttore sportivo doriano Carlo Osti è stato notato in tribuna al Mazza di Ferrara, per la partita tra Spal e Verona.



I nomi accostati alla Samp sono due: uno è quello di Alberto Paloschi, in uscita dal club biancoazzurro, l'altro, più difficile, Andrea Petagna. L'attaccante costa parecchio e proprio ieri ha spazzato le voci sul suo futuro: "​Sono contento qua e voglio chiudere la stagione a Ferrara. Voglio arrivare in doppia cifra, poi a giugno vedremo", di fatto chiudendo la porta alla Samp.