Saranno ore molto importanti per il futuro di Carlo Osti: il dirigente della Sampdoria ha concluso le ferie 'forzate' imposte da Ferrero, e per lui oggi dovrebbero riaprirsi le porte di Bogliasco, a meno che ovviamente non arrivi un'indicazione differente da parte del Viperetta. Il nodo è quello del destino dell'ex ds. La situazione è piuttosto complessa, perché Osti è sotto contratto fino a giugno 2023, avendo rinnovato in estate il suo accordo con i blucerchiati con un nuovo ruolo creato ad hoc per lui.



L'attuale direttore generale doriano è molto legato alla piazza e alla città, essendo a Genova ormai da nove anni. L'ipotesi rescissione, quindi, pare di fatto la più complessa. La palla adesso, scrive Il Secolo XIX, passa a Ferrero, che sino ad oggi non ha mai allontanato nessun dirigente. Tra il patron e Osti non ci sono più state telefonate, o contatti di altro tipo. Se Osti dovesse presenziare a Bogliasco e alla partita con l'Udinese, la crisi potrebbe considerarsi superata, in caso contrario suona quasi scontato l'addio.