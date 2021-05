Attualmente le priorità di Massimo Ferrero in casa Sampdoria sono ben definite. Il Viperetta deve individuare e chiudere il prossimo allenatore, e decidere in merito ai rinnovi di Carlo Osti e Riccardo Pecini. L'imprenditore romano non ha molto tempo a disposizione per quanto riguarda in particolare i rinnovi.



Secondo Il Secolo XIX i due binari, quello del rinnovo dei dirigenti e quello del nuovo allenatore, vanno in parallelo. Ferrero però preferirebbe dare priorità alla scelta del tecnico, pur avendo dichiarato di non voler perdere troppo tempo. Per il rinnovo di Osti, scrive il quotidiano, mancherebbe solo la firma, ma su tale arogmento continua il silenzio. Alle spalle di Osti incombe un altro profilo, quello di Daniele Faggiano, già sondato. Questa settimana potrebbe essere cruciale per entrambi i dirigenti.