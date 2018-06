In tempo di calciomercato anche un semplice pranzo può diventare un argomento stuzzicante. E così pure l'appuntamento tra Carlo Osti e l'ex coordinatore dell'area tecnica dell'Inter Walter Sabatini non può passare inosservato a chi si occupa di Sampdoria. Specialmente ora che a Corte Lambruschini rischiano di perdere due elementi importanti della dirigenza come Daniele Pradè e Riccardo Pecini.



Secondo Sampnews24.com oggi il ds blucerchiato Carlo Osti sarebbe stato avvistato a pranzo in un ristorante milanese assieme a Sabatini, un profilo che oltretutto era già stato accostato tempo fa alla Sampdoria, poco prima dell'approdo a Genova di Sensibile (a cui venne affidato il delicato compito di ricostruire la squadra dopo la sciagurata retrocessione). Alla fine non se ne fece nulla, la carriera di Sabatini è proseguita tra Roma e Inter, ma ora non andrebbe escluso un nuovo capitolo professionale, magari in blucerchiato.



La chiacchierata pare essere stata molto informale, ma tra una battuta e una domanda sulla Samp potrebbe essere scattato il primo approccio lavorativo. L'altro nome molto gettonato in queste ore per la squadra di Ferrero è quello di Nereo Bonato, ex Sassuolo e Udinese.