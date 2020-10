Primo obiettivo sfoltire la rosa, diminuire il monte ingaggi, realizzare plusvalenze e soffrire meno in vista della stagione 2020-2021. E’ stato questo il diktat imposto al direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti, che si è dovuto confrontare anche con le difficoltà del mercato post Covid. “Cerchiamo di soffrire meno, poi sarà il tappeto a determinare tutto. In fase di mercato si pensa a fare le cose per bene, poi le partite determineranno il futuro” ha detto il ds blucerchiato a Telenord.



“Abbiamo avuto l’opportunità di trovare giocatori molto importanti, li abbiamo presi e saranno dei valori aggiunti per questa squadra. Abbiamo costruito una Sampdoria più ‘da Ranieri’. Abbiamo preso tre giocatori forti che forse non rappresentano la filosofia della Sampdoria degli ultimi anni che ha sempre cercato di lavorare più sui giovani. Vorremmo valorizzare i nostri giovani con questi giocatori importanti che metteranno a disposizione la loro esperienza per i più giovani”.



Osti ha parlato anche della condizione contrattuale di capitan Quagliarella: “Fabio ha un contratto in scadenza nel 2021, abbiamo un campionato davanti per valutare lui e tutti gli altri. Abbiamo tanti giocatori in scadenza ed è la prima volta che capita alla Sampdoria: questo deve essere uno stimolo per loro e anche per noi per valutare le prestazioni nell’annata”