Vera e propria cena di mercato, quella andata in scena a Pieve di Soligo ieri. Promotore della serata il direttore sportivo dellaCarlo, che ha riunito al ristorante tanti colleghi della Serie A, per discutere di mercato e anticipare quelli che saranno i temi dal primo luglio. Presenti all'incontro conviviale parecchi dirigenti, da Giovanni Sartori a Umberto Marino, passando per Nereo Bonato, Giancarlo Romairone, Riccardo Bigon, Giorgio De Giorgis e Guido Angelozzi.I temi più scottanti di casa Samp non sarebbero stati toccati, anche se Osti avrebbe già iniziato la sua caccia agli esterni da affidare a mister Di Francesco, in arrivo venerdì. Il sogno per il Doria resta Domenico Berardi , che sarebbe stato indicato dallo stesso mister, ma secondo Sampnews24.com sul taccuino del ds blucerchiato ci sarebbe anche Simone, per cui il Napoli però potrebbe chiedere una cifra vicina aidi euro. Alternativa a prezzo più contenuto invece è, brasiliano classe 1990 di proprietà del Cagliari.