Giocare il derby di Genova è una prova per cuori forti. Ci vuole concentrazione, freddezza e grande lucidità, specialmente per i due portieri, che per un tempo intero si ritrovano a pochi metri dai tifosi avversari, spalle ad una Gradinata pronta a ricoprirli di fischi e insulti. Domani sarà il turno di Audero e Radu, ma nel passato sono stati tanti i protagonisti che hanno affrontato tale prova. Due in particolare, Simone Braglia e Gianluca Pagliuca.



Proprio il numero uno dello scudetto blucerchiato ha raccontato a Il Secolo XIX alcuni suoi ricordi della stracittadina: "Ai miei tempi, quando andavo sotto la gradinata Nord mi preparavo psicologicamente. Subivo insulti a non finire, in una gara così è normale" ricorda Pagliuca.



L'antidoto? Molto semplice: "Devi essere molto bravo a isolarti e a non farti condizionare. Ricordo il derby della carta igienica quando dalla Nord piovevano rotoli per innervosirmi, ma anche i nostri della Sud non erano certo teneri con Braglia" conclude Pagliuca.