Per la Sampdoria arriva un’altra batosta contro il Sudtirol. Dopo essere passata in vantaggio col gol di Facundo Gonzalez mantenendo il pallino del gioco, la squadra di Pirlo si fa beffare. Per i padroni di casa a pareggiare i conti ci pensa Merkaj. Il tracollo dei blucerchiati arriva nel recupero a fine gara: prima un discusso rigore messo a segno da Casiraghi al 95’, poi l sigillo finale di Pecorino al 99’. La Samp non coglie l’occasione di allontanarsi dalla zona critica della classifica. La posizione resta quella dei play-out.



PANCHINA CALDA - Al termine della gara Andrea Pirlo è stato espulso per proteste. La decisione arbitrale lo costringerà a saltare la prossima gara contro il Palermo. Gli animi dopo la vittoria contro il Cosenza sembravano più rinfrancati, eppure il gruppo si è ritrovato comunque beffato con un’altra sconfitta, la quinta in stagione. Il disappunto della società, al momento pare riguardare maggiormente il fallo da rigore che ha portato al vantaggio del Sudtirol, come affermato anche da Legrottaglie nel post gara: “Trovo una mancanza di rispetto nei nostri confronti il non andare a valutare gli episodi come quello del rigore da parte dell'arbitro”. A inizio ottobre, tuttavia, per quanto concerne Pirlo, si parlava di esonero con un possibile ritorno di Marco Giampaolo. Ora, dopo l’ennesima sconfitta, due vittorie e tre pareggi, il futuro del Maestro è tutto da vedere.