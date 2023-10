La partita con il Cosenza richiederà a Pirlo un notevole sforzo di preparazione, considerando i tanti acciacchi che hanno martoriato la Sampdoria in questa stagione. Il reparto più colpito è la difesa, già a corto di un uomo dal momento che dal mercato non era arrivato il quarto centrale a lungo corteggiato in estate. Pirlo nel ruolo aveva reinventato Murru, l'infortunio di Ferrari lo aveva obbligato a varare la coppia composta dall'ex Cagliari e da Ghilardi, ma ora la lesione muscolare rimediata da Murru lo obbligherà ad una nuova variazione.



Domenica, contro il Cosenza, la scelta è obbligata: giocheranno Ghilardi e Facundo Gonzalez, le soluzioni alternative potrebbero essere Vieira o Panada, o qualche giovane della Primavera, ma la speranza è che i problemi lascino finalmente in pace la squadra blucerchiata.