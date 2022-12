La Sampdoria ha pareggiato 2-2 in amichevole contro l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella. A sbloccare la gara è Yildiz al 27', poi l'uno-due blucerchiato firmato da Caputo e Murillo in quattro minuti riporta la Samp in vantaggio prima del pareggio definitivo di Inler all'ultimo minuto.