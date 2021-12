Sono arrivate la prime, vere parole da presidente delladi Marco. Le dichiarazioni dell'ex difensore blucerchiato, ora numero uno di Corte Lambruschini, richiamano allo stile dell'era Mantovani e all'unità tra i tifosi: "​Quando mi hanno chiesto la disponibilità a fare il presidente, ho avuto mille emozioni: ho accettato con il cuore, provando una grande gioia nel guidare" ha detto ai media ufficiali della Samp. "Partito dal Settore Giovanile, sono arrivato fino alla prima squadra, facendo una carriera che mi ha portato a vincere lo Scudetto, con una maglia che sentoNon c’è giorno in cui, incontrando qualcuno per strada, non mi venga ricordato qualcosa di quella Sampdoria. O anche di quella che trovai al mio ritorno, quella della partita con il Messina. La maglia blucerchiata è la mia pelle. Spero di poter dare tanto a questa squadra".Lanna ha parlato anche del CdA: "Nel nuovo CdA trovo tre ottimi compagni di viaggio, di grande competenza: Alberto Bosco, Gianni Panconi e Antonio Romei.. Includo in questo ragionamento anche il trustee Gianluca Vidal e Massimo Ienca, che ha avuto una parte importante in questo inizio di nuovo corso. Inoltre, ci tengo a svolgere il mio ruolo riavvicinando i tifosi e riaccendendo la passione. Il mio lavoro sarà quello di unire tutte le componenti: squadra, club e tifo., quel clima che sa di famiglia. Ai tifosi blucerchiati dico che ci metterò tutto il mio impegno, chiedo loro di accompagnare me e la squadra in questo momento non facile.