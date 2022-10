La Sampdoria, in questi giorni, si è riorganizzata a livello societario. Stankovic ha chiesto e ottenuto dalla dirigenza di poter collocare in una 'bolla' la sua squadra, senza quindi la presenza dei due direttori sportivi blucerchiati Carlo Osti e Daniele Faggiano a Bogliasco e nel ritiro pre partita.



Il nuovo allenatore ha chiesto un passo indietro ai due, appoggiato dal Consiglio. Nelle prossime settimane, comunque, il tema dovrà essere riaffrontato anche per prendere decisioni nette sulle rispettive posizioni e sulla coesistenza. I due ds ora sino alla sosta si concentreranno nella visione di partite: ieri Osti era a Torino per il derby, Faggiano a Empoli per la sfida con il Monza. Oggi invece Osti seguirà la Cremonese, prossima avversaria della Samp impegnata con lo Spezia. I due direttori non faranno più base a Genova ma entrambi, scrive Il Secolo XIX, saranno domani al Ferraris.



In questi giorni, il più vicino a Stankovic è il presidente Lanna, spesso a Bogliasco. "Sono sicuro che è quello giusto per tirare fuori il massimo dai calciatori" ha detto recentemente parlando di Stankovic. Tra l'altro, Lanna ha l'abilitazione al ruolo di ds, e ha ricoperto pure la carica nel Piacenza 2011/201.