I giocatori della Sampdoria, come noto, sono andati incontro alla società sulla questione stipendi. Ieri la dirigenza ha trovato la quadra, ottenendo le ultime adesioni: i tesserati blucerchiati rinunceranno volontariamente alla mensilità di dicembre, che verrà corrisposta sotto forma di bonus o malus a fine stagione. Infatti, negli accordi individuali stilati in queste ore, è previsto il pagamento di ottobre e novembre. Ciò eviterà due punti di penalizzazione, nel rispetto di quanto consentito dai regolamenti Figc.



Tra ieri e oggi saranno effettuati tutti i bonifici, e si attende un comunicato del club. Soltanto eventuali inconvenienti di carattere tecnico, scrive Il Secolo XIX, potrebbero mettere a rischio il termine ultimo, la mezanotte. Come noto, le cifre incassate dal mercato (3,4 milioni di Sabiri e di riscatto anticipato di Torregrossa da parte del Pisa), oltre che il supporto delle banche, che hanno anticipato i crediti certi (ad esempio i 2,3 milioni per Colley) non bastavano a coprire per intero il trimestre, ma saranno sufficienti per ottobre e novembre. Grosso ruolo nella vicenda spetta ad Audero, Gabbiadini e Quagliarella. Anche i mister esonerati come D'Aversa e Giampaolo hanno dato la loro disponibilità.Ora, l'importante era definire il discorso della rinuncia, con la raccolta delle firme dei tesserati.