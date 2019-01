I piani di mercato dellasono stati decisamente complicati nelle ultime ore dall'infortunio di Gianluca Caprari. La frattura del perone riportata dal calciatore ha cambiato le strategie blucerchiate, perchè l'interesse del Sassuolo - pronto a mettere sul piatto una cifra importante per l'attaccante - avrebbe consentito al Doria di reinvestire subito parte dell'incasso per riscattare anticipatamente EmildallaOra i blucerchiati starebbero cercando una nuova formula per trovare la quadra con il club bianconero. Il Doria vuole riscattare l'estremo difensore, ma secondo Il Secolo XIX starebbe cercando di strappare unosui 14 milioni pattuiti in estate con il club di Torino. L'obiettivo sarebbe anche quello di spalmare su più stagioni e su più anni il costo del cartellino del portiere.Ovviamente sarà cruciale la volontà della Juve. La Vecchia Signora ha mantenuto un diritto di riacquisto sul calciatore e recentemente ha ricevuto deie degli interessamenti per Audero da parte di alcune squadre di Premier League, Arsenal in primis.