La stagione di Emil Audero con la maglia della Sampdoria non sta passando inosservata, in Italia e all'estero. A monitorare la crescita del calciatore in Serie A c'è ovviamente la Juventus, che lo ha prestato ai blucerchiati con la consueta formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei doriani, e di 'ricompra' a vantaggio dei bianconeri. Samp e Juve però non sono le uniche spettatrici interessate.



Secondo Sky Sport ci sarebbe un'insidia inglese sul futuro dell'estremo difensore classe 1997. Ad Audero infatti si starebbe interessando l'Arsenal, che starebbe monitorando il calciatore. I Gunners nel recente passato hanno già pescato in maniera piuttosto soddisfacente dalla formazione di Marco Giampaolo, portando a Londra Lucas Torreira. E non è escluso che tornino alla carica anche per Audero.