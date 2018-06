Sono giornate cruciali in casa Sampdoria, perchè a breve il club blucerchiato potrebbe annunciare due acquisti di una certa caratura. Il primo è Valon Berisha, centrocampista del Red Bull Salisburgo che il Doria acquisterà per 7 milioni più 1 milione di bonus. Da Corte Lambruschini sono abbastanza fiduciosi, e stando a Il Secolo XIX starebbero pensando addirittura di poter annunciare ufficialmente il giocatore nelle prossime ore. Berisha, classe 1992, dovrebbe essere il naturale sostituto di Dennis Praet destinato a lasciare Genova.



L'altro colpo della Sampdoria sarà Lovro Majer, trequartista croato classe 1998. Ieri ci si attendeva un incontro a Zagabria tra alcuni emissari della Samp e gli uomini mercato della Lokomotiva, per limare gli ultimi dettagli. Il summit però sembrerebbe slittato ad oggi, con le parti che si incontreranno per discutere gli ultimi particolari. Majer è atteso a Genova giovedì o venerdì, quando si sottoporrà alle visite mediche con i blucerchiati.