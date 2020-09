Una delle situazioni calde per gli ultimi giorni di mercato in casa Sampdoria potrebbe essere quella di Omar Colley, centrale difensivo blucerchiato entrato nel mirino di parecchie società di Premier League. L'ex Genk piace da tempo in Inghilterra e pure in Scozia, con il Celtic Glasgow in prima linea, ma non mancano gli estimatori pure a Londra.



Secondo Il Secolo XIX negli ultimi giorni di trattative potrebbe risvegliarsi improvvisamente il mercato attorno a Colley, magari concretizzando l'interesse di Fulham e West Ham per il giocatore classe 1992. Il reparto dei centrali, per il momento, oltre che dallo stesso Colley, è coperto da Yoshida, Tonelli, Ferrari e Regini.