Mercato chiuso in Italia, ma per la Sampdoria potrebbe concretizzarsi ancora una partenza. E' quella di Omar Colley, difensore centrale blucerchiato vicinissimo all'addio già nei giorni scorsi. Le proposte di Cagliari e Herta Berlino sono state rifiutate dal calciatore, ma resta in piedi la pista turca per il gambiano. In particolare, quella che conduce al Besiktas.



Negli ultimi giorni il club di Istanbul si è fatto avanti per il giocatore, e il suo nuovo agente, Pastorello, in un'intervista ieri non ha negato la possibile partenza di Colley entro l'8 febbraio, data della chiusura del mercato in Turchia. La Samp, però, non è molto fiduciosa su questo epilogo.