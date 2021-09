In questo inizio di stagione, la Sampdoria ha evidenziato qualche problema in attacco, tra l'infortunio di Gabbiadini, lo scarso stato di forma di Torregrossa e la mancanza di condizione di Ihattaren. Per questo motivo, la dirigenza blucerchiata starebbe valutando alcuni profili da innestare a gennaio nel reparto.



Secondo Tuttosport, il nome sul taccuino di Corte Lambruschini sarebbe quello di un ex doriano, ossia Gregoire Defrel. L'attaccante di proprietà del Sassuolo, poco impiegato in neroverde, era stato monitorato dal Doria già in estate, prima di virare su Caputo. Defrel oltretutto parrebbe gradire la destinazione genovese, avendo già vestito la maglia blucerchiata nella stagione 2018--2019