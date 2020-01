Nonostante l'incasso 'a sorpresa' per la Sampdoria, derivante dalla cessione di Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona al Manchester United, il club blucerchiato continua ad avere la necessità di fare cassa prima di poter acquistare in questa sessione di mercato. L'indiziato numero uno a lasciare Genova è ovviamente Gianluca Caprari, mentre non c'è ancora chiarezza sul possibile sostituto.



Secondo Tuttosport ad esempio non sarà Amin Younes, non convinto della destinazione, e probabilmente neppure Pjaca. I nomi in pole sarebbero invece quelli dell'attaccante dell'Empoli Antonino La Gumina e quello del giocatore del Metz Ibrahima Niane. La Gumina era stato seguito a lungo due estati fa, prima che il calciatore scegliesse l'Empoli. Quest'anno per lui 17 presenze e 4 gol in Serie B. Niane invece è un calciatore senegalese classe 1999, con all'attivo 14 presenze (da 371 minuti complessivi) e 2 gol in Ligue 1.