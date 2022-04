Il presidente della Sampdoria Marco Lanna ha voluto sottolineare, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'impegno e la delicatezza del prossimo turno di campionato per la società blucerchiata, che ospiterà la Salernitana al Ferraris. Per questo motivo ieri, a Bogliasco, il presidente doriano ha voluto parlare a tutta la squadra.



Come aveva già fatto dopo la partita con l'Udinese, il numero uno di Corte Lambruschini ha voluto richiamare tutti ad un senso di responsabilità. "A fine partita dovete andare sotto la Sud e ricevere gli applausi, indipendentemente dal risultato" è il senso del discorso riportato da Il Secolo XIX. Presenti al Mugnaini anche Osti e Faggiano.