La situazione di Jeison Murillo resta sempre piuttosto complicata. La Sampdoria sta cercando di piazzarlo, in Spagna il colombiano è stato seguito da numerose società ma l'unica seriamente interessata pare essere il Celta Vigo, che lo ha avuto anche nella seconda parte di stagione. Il problema però era che la squadra galiziana non aveva la liquidità necessaria a convincere la Sampdoria. Ora però la situazione potrebbe cambiare.



Secondo i media spagnoli, e in particolare Es.besoccer.com, la cessione di Pione Sisto dal Celta al ​Midtjylland avrebbe portato in cassa agli spagnoli circa 3 milioni di euro. La cifra potrebbe essere reinvestita per migliorare l'offerta del Celta alla Sampdoria per Murillo (si parlava in passato di un prestito oneroso con obbligo o diritto di riscatto) e convincere i blucerchiati a cederlo.