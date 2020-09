L'addio di Gaston Ramirez alla Sampdoria potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Ieri a Milano c'è stato l'atteso faccia a faccia tra il suo agente Bentancur e la società blucerchiata, che ha proposto un rinnovo rimodulando le cifre post Covid. Al trequartista uruguaiano gli uomini mercato doriani avrebbero proposto un nuovo contratto triennale con parte fissa di un milione, più alcuni bonus sufficienti per arrivare ad 1,2 a stagione, contro l'attuale stipendio che viaggia sugli 1,6 bonus inclusi.



L'ingaggio 'ribassato' pare non essere piaciuto molto a Bentancur, che ha confermato di avere sul piatto un'offerta dall'Al Shabab da tre anni a 3,5 milioni netti a stagione e avrebbe chiesto alla Samp di liberare Ramirez, risparmiando i 3 milioni lordi di ingaggio. Alla richiesta Ferrero ha risposto picche, vuole un pagamento da parte degli arabi e secondo Il Secolo XIX avrebbe domandato 5 milioni di euro.



Le parti si rivedranno nei prossimi giorni, anche perché arrivare ad una rottura non conviene a nessuno. Ramirez ha ancora un anno di contratto, trattenerlo a Genova controvoglia sarebbe controproducente per il giocatore, che potrebbe non ricevere la stessa proposta tra dieci mesi, e pure per la Samp che dovrebbe pagare lo stipendio perdendolo poi a zero. La sensazione quindi è che l'affare, in qualche modo, andrà in porto.